¡La próxima fase del Mundial ya está al tocar! / Sport

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¡La próxima fase del Mundial ya está al tocar!

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La fase de grupos está a pocos partidos de finalizar y entonces se activarán los dieciseisavos, una fase donde los partidos a vida o muerte ya estarán activados. Grandes selecciones como Alemania, España, Francia, Argentina o Países Bajos ya están confirmadas mientras que otras como Uruguay han caido en el camino. Casi todos los países anfitriones también han podido acceder a la siguiente fase excepto Canadá que no ha superado la fase de grupos. Más información