Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay / Alfredo Martínez

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Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

El partido entre España y Uruguay se zanjó con victoria para la Roja pero a un coste que puede ser muy alto. Yeremi Pino se lesionó pudiéndose perder lo que queda de Mundial mientras que Nico Williams salió cojeando del césped y del estadio. Han saltado las alarmas por el delantero de la Selección y en las próximas horas se someterá a pruebas médicas para ver la gravedad de las molestias. Más información