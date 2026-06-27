Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialUruguay - EspañaWestern States directoReacciones Uruguay - EspañaPróximo partido EspañaRival España MundialValverdeKilian JornetClasificación Terceros MundialEliminados MundialGrand Départ Tour BarcelonaDembéléCasadóRafa JódarMercado Fichajes hoyMundial DirectoJulián ÁlvarezWilly HernangómezPaula BadosaElliot AndersonPremier Padel ValladolidSeguridad SocialFase Grupos Mundial resultadosGobiernoGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay / Alfredo Martínez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

Alfredo Martínez

RRSS WhatsAppCopiar URL

El partido entre España y Uruguay se zanjó con victoria para la Roja pero a un coste que puede ser muy alto. Yeremi Pino se lesionó pudiéndose perder lo que queda de Mundial mientras que Nico Williams salió cojeando del césped y del estadio. Han saltado las alarmas por el delantero de la Selección y en las próximas horas se someterá a pruebas médicas para ver la gravedad de las molestias. Más información

TEMAS