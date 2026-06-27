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Ibrahimović y Henry replican la viral celebración vikinga de Noruega

Ibrahimović y Henry replican la viral celebración vikinga de Noruega

Ibrahimović y Henry replican la viral celebración vikinga de Noruega / Fox

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Ibrahimović y Henry replican la viral celebración vikinga de Noruega

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Ibrahimović y Henry están dejando momentos de oro durante el Mundial gracias a sus carismáticas retransmisiones. En esta ocasión, durante la disputa de Francia contra Noruega, las dos leyendas del fútbol dejaron un momento icónico en televisión, replicando la viral celebración de Noruega imitando a vikingos remando. Un gesto que ya se considera una de las imágenes más recordadas de este Mundial.

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