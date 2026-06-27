Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial / Atlas News

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Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial

España ha sellado su pase a los dieciseisavos de final del Mundial como primera del Grupo H tras imponerse a Uruguay con un gol de Álex Baena. Los de Bielsa buscaron el empate tras el descanso, pero se encontraron con las intervenciones de Unai Simón. España terminó con siete puntos, mientras Cabo Verde avanzó como segunda. La expulsión de Agustín Canobbio en el descuento dejó un mal sabor de boca y cerró la eliminación celeste.