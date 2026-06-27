Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialWestern States directoFormula 1Sptint MotoGPPróximo partido EspañaReal MadridHorario MotoGPHorario F1AraujoEli Junior KroupiMercado Fichajes hoyMundial DirectoTopuriaGonzalo BernardosManolo LamaEliminados MundialClasificación Terceros MundialPremier Padel ValladolidRafa JódarGrand Départ Tour BarcelonaFase Grupos Mundial resultadosGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial

Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial

Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Frustración de los hinchas de Uruguay al caer contra España y decir adiós al Mundial

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

España ha sellado su pase a los dieciseisavos de final del Mundial como primera del Grupo H tras imponerse a Uruguay con un gol de Álex Baena. Los de Bielsa buscaron el empate tras el descanso, pero se encontraron con las intervenciones de Unai Simón. España terminó con siete puntos, mientras Cabo Verde avanzó como segunda. La expulsión de Agustín Canobbio en el descuento dejó un mal sabor de boca y cerró la eliminación celeste.

TEMAS