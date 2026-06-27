Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialWestern States directoFormula 1Sptint MotoGPPróximo partido EspañaReal MadridHorario MotoGPHorario F1AraujoEli Junior KroupiMercado Fichajes hoyMundial DirectoTopuriaGonzalo BernardosManolo LamaEliminados MundialClasificación Terceros MundialPremier Padel ValladolidRafa JódarGrand Départ Tour BarcelonaFase Grupos Mundial resultadosGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
Egipto celebra un pase histórico a los dieciseisavos del Mundial

Egipto celebra un pase histórico a los dieciseisavos del Mundial

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Egipto celebra un pase histórico a los dieciseisavos del Mundial

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Miles de aficionados egipcios celebraron este sábado en Giza la histórica clasificación de su selección para los dieciseisavos de final del Mundial, tras empatar 1-1 frente a Irán. Los seguidores siguieron el encuentro en cafeterías, entre banderas, cánticos y un ambiente de euforia que se trasladó después a las calles. Entre los asistentes estuvo el cantante egipcio Ehab Tawfik, que felicitó al equipo y se mostró optimista de cara al próximo duelo contra Australia.

TEMAS