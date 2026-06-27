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Egipto celebra un pase histórico a los dieciseisavos del Mundial

Miles de aficionados egipcios celebraron este sábado en Giza la histórica clasificación de su selección para los dieciseisavos de final del Mundial, tras empatar 1-1 frente a Irán. Los seguidores siguieron el encuentro en cafeterías, entre banderas, cánticos y un ambiente de euforia que se trasladó después a las calles. Entre los asistentes estuvo el cantante egipcio Ehab Tawfik, que felicitó al equipo y se mostró optimista de cara al próximo duelo contra Australia.