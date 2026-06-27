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¡Cabo Verde celebra pasar a la siguiente fase del Mundial a lo grande!

¡Cabo Verde celebra pasar a la siguiente fase del Mundial a lo grande!

¡Cabo Verde celebra pasar a la siguiente fase del Mundial a lo grande! / @carrusel

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¡Cabo Verde celebra pasar a la siguiente fase del Mundial a lo grande!

@carrusel

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El Mundial siempre deja sorpresas que hacen único al fútbol. Este año se ha visto con Cabo Verde y su paso a la siguiente fase, pasando por delante de Uruguay. El equipo de Bielsa no pudo pasar tras la derrota contra España mientras que Cabo Verde ha podido rascar tres puntos a lo largo de los tres partidos que le dan la salvación y crea una hazaña histórica en el país.

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