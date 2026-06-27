¿Por qué Bielsa cambió a Fede Valverde en el encuentro contra España? El técnico de Uruguay responde... / @DSportsCO

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¿Por qué Bielsa cambió a Fede Valverde en el encuentro contra España? El técnico de Uruguay responde...

Marcelo Bielsa responde a los medios tras la derrota contra España y la eliminación del equipo uruguayo del Mundial. El temprano cambio de Fede Valverde en la segunda parte fue uno de los momentos más controvertidos del partido, ya que el jugador salió realmente molesto del césped dejando una imagen más para mostar al equipo tocado de muerte. Más información