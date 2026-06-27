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Bélgica desata la euforia de su afición en Vancouver

La afición belga celebró por todo lo alto este viernes la clasificación de su selección para las eliminatorias del Mundial, tras la contundente victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda en el BC Place Stadium de Vancouver. Vestidos con los colores rojo, negro y amarillo, cientos de seguidores abandonaron el estadio entre banderas, cánticos y abrazos, mientras las calles cercanas se llenaban de ambiente festivo.