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Bélgica desata la euforia de su afición en Vancouver

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Bélgica desata la euforia de su afición en Vancouver

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La afición belga celebró por todo lo alto este viernes la clasificación de su selección para las eliminatorias del Mundial, tras la contundente victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda en el BC Place Stadium de Vancouver. Vestidos con los colores rojo, negro y amarillo, cientos de seguidores abandonaron el estadio entre banderas, cánticos y abrazos, mientras las calles cercanas se llenaban de ambiente festivo.

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