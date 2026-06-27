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Álex Baena sobre la dedicatoria a María Caamaño: "Ella me ha ayudado a que ese balón entrase"

Álex Baena sobre la dedicatoria a María Caamaño: "Ella me ha ayudado a que ese balón entrase"

Álex Baena sobre la dedicatoria a María Caamaño: "Ella me ha ayudado a que ese balón entrase" / Jordi Gil

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Álex Baena sobre la dedicatoria a María Caamaño: "Ella me ha ayudado a que ese balón entrase"

Jordi Gil

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Álex Baena ha atendido a los medios tras la victoria de España contra Uruguay, siendo el jugador andaluz al autor del gol decisivo para quedar primeros en la fase de grupos. Baena también ha hablado sobre la dedicatoria que ha hecho tras el gol a Maria Caamaño, una gran fan de la Selección española que tristemente falleció en abril de este año.

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