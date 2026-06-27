Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay / Atlas News

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Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay

La afición española ha vivido una larga madrugada pendiente de la selección. El España-Uruguay, disputado en Guadalajara (México) que arrancó a las dos de la madrugada en la España peninsular, ha reunido a numerosos seguidores que aguantaron el sueño para animar a La Roja. Tras un encuentro algo deslucido y muy igualado, un gol de Álex Baena en la primera parte dio el triunfo por 1-0 al equipo de Luis de la Fuente, que certificó el liderato del Grupo H y su clasificación para las eliminatorias del Mundial. Al final, los nervios dieron paso a la celebración entre los aficionados españoles.