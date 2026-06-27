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Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay

Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay

Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay / Atlas News

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Los aficionados españoles trasnochan para vibrar con la victoria de España ante Uruguay

Atlas News

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La afición española ha vivido una larga madrugada pendiente de la selección. El España-Uruguay, disputado en Guadalajara (México) que arrancó a las dos de la madrugada en la España peninsular, ha reunido a numerosos seguidores que aguantaron el sueño para animar a La Roja. Tras un encuentro algo deslucido y muy igualado, un gol de Álex Baena en la primera parte dio el triunfo por 1-0 al equipo de Luis de la Fuente, que certificó el liderato del Grupo H y su clasificación para las eliminatorias del Mundial. Al final, los nervios dieron paso a la celebración entre los aficionados españoles.

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