"1%": Cabo Verde no olvida en sus celebraciones la probabilidad que le dieron de pasar de fase / @MLS

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"1%": Cabo Verde no olvida en sus celebraciones la probabilidad que le dieron de pasar de fase

Las probabilidades que le daban a Cabo Verde para pasar de la fase de grupos era de un 1% y la realidad es que la selección ha conseguido pasar rompiendo todo tipo de matemáticas. Los jugadores no se han olvidado de este dato para cantarlo en su celebración al confirmarse el pase a dieciseisavos del Mundial. Un hecho que demuestra que el futbol no entiende de lógica y que cualquier cosa puede pasar sobre el césped, superando a toda probabilidad que puedan imponer desde fuera.