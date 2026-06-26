Las pausas de hidratación del Mundial, versión IA y con mucho humor / @bagshaw2112

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¿Cómo sería la pausa de hidratación ideal para cada país según la IA?

Un vídeo creado con inteligencia artificial imagina las pausas de hidratación más surrealistas del Mundial. ¿Cómo sería la pausa de hidratación perfecta de varias selecciones en el Mundial? Argentina aparece con un asado, Inglaterra tomando el té, Uruguay con el mate y Japón comiendo sushi, en una parodia divertida sobre una de las polémicas más comentadas del torneo.