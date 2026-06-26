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La hinchada uruguaya en minoria, pero optimista

Aunque la marea local se ha volcado mayoritariamente con el combinado español, los aficionados de la Celeste se hacen notar con fuerza en las calles de Guadalajara, derrochando optimismo y garra de cara al decisivo partido de esta noche en el Estadio Akron. A pesar de ser minoría frente a la hermandad hispanomexicana concentrada en la Catedral, los hinchas uruguayos confían plenamente en el carácter de su selección para aguar la fiesta tapatía y sellar la clasificación a octavos.