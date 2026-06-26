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La hinchada uruguaya en minoria, pero optimista

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La hinchada uruguaya en minoria, pero optimista

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Aunque la marea local se ha volcado mayoritariamente con el combinado español, los aficionados de la Celeste se hacen notar con fuerza en las calles de Guadalajara, derrochando optimismo y garra de cara al decisivo partido de esta noche en el Estadio Akron. A pesar de ser minoría frente a la hermandad hispanomexicana concentrada en la Catedral, los hinchas uruguayos confían plenamente en el carácter de su selección para aguar la fiesta tapatía y sellar la clasificación a octavos.