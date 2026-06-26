El análisis del rival: las claves de Uruguay antes del duelo con España / SPORT

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El análisis del rival: las claves de Uruguay antes del duelo con España

Claudia Espinosa analiza en Sport Mundial al próximo rival de la Selección Española: Uruguay. La selección uruguaya aparece como una de las grandes pruebas para España en esta fase del Mundial 2026. Un rival competitivo, intenso y con argumentos para exigir al máximo a La Roja. En El Análisis del Rival, repasamos las claves del partido, los puntos fuertes de Uruguay, sus posibles debilidades y qué debe hacer España para imponer su juego.