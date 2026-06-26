El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías / Dolça Pedret

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El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías

Se cerraron tres grupos del Mundial 2026 de una tacada con emociones fuertes y alguna que otra sorpresa. Alemania se quedó sin pleno de puntos en favor de Ecuador, Países Bajos hizo los deberes, Japón y Suecia y Paraguay y Australia firmaron tablas que beneficiaron a todos y Turquía amargó a la anfitriona. Repaso a todo lo que dejó la jornada Más información