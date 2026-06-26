Secciones

Es noticia
España Uruguay horarioCuadro MundialJulián ÁlvarezMercado Fichajes hoyMundial DirectoWilly HernangómezSorteo WimbledonHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Alexia PutellasJorge MartínFase Grupos Mundial resultadosClasificación Terceros MundialRival España MundialEliminados MundialPremier Padel ValladolidSeguridad SocialGobiernoGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías

El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías

El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías / Dolça Pedret

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El adiós de Curazao, partidazo en dieciseisavos y un récord de asistencia Mundial: esto es todo lo que te has perdido en el Mundial mientras dormías

Dolça Pedret

RRSS WhatsAppCopiar URL

Se cerraron tres grupos del Mundial 2026 de una tacada con emociones fuertes y alguna que otra sorpresa. Alemania se quedó sin pleno de puntos en favor de Ecuador, Países Bajos hizo los deberes, Japón y Suecia y Paraguay y Australia firmaron tablas que beneficiaron a todos y Turquía amargó a la anfitriona. Repaso a todo lo que dejó la jornada Más información

TEMAS