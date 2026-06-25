Messi celebró su 39 cumpleaños con un emotivo homenaje de sus compañeros de selección / AFA / AFA

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La selección argentina emocionó a su capitán con un regalo muy especial

Leo Messi cumplió este martes 39 años en plena disputa del Mundial y lo hizo en un momento especialmente dulce.Tras recibir felicitaciones de familiares, amigos y numerosas figuras del fútbol mundial y de cualquier otra disciplina, el rosarino vivió una celebración muy especial junto a sus compañeros de selección. Toda la plantilla apareció con camisetas personalizadas de Adidas en las que cada jugador lucía una fotografía junto a Messi y un emotivo mensaje dedicado al capitán.

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