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La selección argentina emocionó a su capitán con un regalo muy especial

La selección argentina emocionó a su capitán con un regalo muy especial

Messi celebró su 39 cumpleaños con un emotivo homenaje de sus compañeros de selección / AFA / AFA

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La selección argentina emocionó a su capitán con un regalo muy especial

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Leo Messi cumplió este martes 39 años en plena disputa del Mundial y lo hizo en un momento especialmente dulce.Tras recibir felicitaciones de familiares, amigos y numerosas figuras del fútbol mundial y de cualquier otra disciplina, el rosarino vivió una celebración muy especial junto a sus compañeros de selección. Toda la plantilla apareció con camisetas personalizadas de Adidas en las que cada jugador lucía una fotografía junto a Messi y un emotivo mensaje dedicado al capitán.

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