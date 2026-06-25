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Primer duelo confirmado de dieciseisavos, doblete de Vini en el regreso de Neymar y ya tenemos candidato al Puskás | El Mundial mientras dormías

Primer duelo confirmado de dieciseisavos, doblete de Vini en el regreso de Neymar y ya tenemos candidato al Puskás | El Mundial mientras dormías

Dolça Pedret

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Primer duelo confirmado de dieciseisavos, doblete de Vini en el regreso de Neymar y ya tenemos candidato al Puskás | El Mundial mientras dormías

Dolça Pedret

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Se cerraron tres grupos del Mundial 2026 de una tacada con sorpresas, alegrías y tristezas. México logró el pleno de puntos, la República Checa decepcionó y Bosnia puso un pie y medio en las eliminatorias, mientras Corea del Sur tendrá que esperar y Escocia necesita un milagro. Repaso a todo lo que dejó la jornada Más información

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