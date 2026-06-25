Las pausas de hidratación del Mundial 2026 generan gran polémica. / SPORT

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Las pausas de hidratación del Mundial 2026 generan gran polémica.

Las pausas de hidratación que se realizan durante los partidos del Mundial están dando mucho que hablar. Más allá de la recuperación física de los futbolistas, detrás de esta decisión hay un componente importante económico y empresarial. Estos breves descansos se han convertido en una importante fuente de ingresos para las cadenas de televisión gracias a la emisión de publicidad durante las 'pausas'. Cada encuentro incluye dos interrupciones obligatorias, una en cada tiempo, de aproximadamente tres minutos. El sistema está cuidadosamente diseñado: los bloques publicitarios comienzan pocos segundos después de que el árbitro detiene el juego y concluyen medio minuto antes de la reanudación. Esto permite insertar hasta ocho anuncios de 30 segundos por partido, generando cientos de espacios publicitarios a lo largo de toda la competición Más información