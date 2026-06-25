Locura en Sarajevo tras el pase de Bosnia a los dieciseisavos del Mundial / Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Locura en Sarajevo tras el pase de Bosnia a los dieciseisavos del Mundial

Bosnia y Herzegovina ha vencido este miércoles a Catar (3-1) en la última jornada de la fase de grupos del Mundial, logrando clasificarse para los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. La locura se ha desatado en la ciudad de Sarajevo durante toda la madrugada, con centenares de personas celebrando su mejor resultado hasta ahora en una Copa del Mundo.