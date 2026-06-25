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Conexión La Roja con Jordi Gil | SPORT MUNDIAL 1x11

Conexión en directo con Jordi Gil desde Guadalajara, donde la selección española continúa preparando su próximo compromiso mundialista frente a Uruguay. El periodista repasa las sensaciones del equipo tras los entrenamientos, las declaraciones de los protagonistas y el posible once de Luis de la Fuente. Además, analiza la importancia de terminar como líder de grupo para evitar cruces más exigentes en las siguientes rondas y explica cómo se está adaptando el equipo a las condiciones de la ciudad mexicana.