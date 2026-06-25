Secciones

Es noticia
España Uruguay horarioElPozo - Barça directoAlexia PutellasJorge SalinasXavi PascualMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialSorteo WimbledonJorge MartínTopuriaFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEcuador - AlemaniaTúnez - Países BajosHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
Conexión La Roja con Jordi Gil | SPORT MUNDIAL 1x11

Conexión La Roja con Jordi Gil | SPORT MUNDIAL 1x11

SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Conexión La Roja con Jordi Gil | SPORT MUNDIAL 1x11

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

Conexión en directo con Jordi Gil desde Guadalajara, donde la selección española continúa preparando su próximo compromiso mundialista frente a Uruguay. El periodista repasa las sensaciones del equipo tras los entrenamientos, las declaraciones de los protagonistas y el posible once de Luis de la Fuente. Además, analiza la importancia de terminar como líder de grupo para evitar cruces más exigentes en las siguientes rondas y explica cómo se está adaptando el equipo a las condiciones de la ciudad mexicana.

TEMAS