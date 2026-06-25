SPORT

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Conexión: Gonzalo Gabriel I Sport Mundial 1x11

Conexión con Gonzalo Gabriel, periodista uruguayo y presentador de Peloteando, para analizar cómo se vive en Uruguay la previa del decisivo encuentro frente a España. El periodista repasa las dudas que genera la selección de Marcelo Bielsa, el rendimiento de figuras como Fede Valverde, la situación defensiva del equipo y las opciones de clasificación. Además, destaca el enorme respeto que existe por la selección española, a la que considera una de las grandes favoritas al título, y analiza las claves tácticas de un partido que puede marcar el futuro de ambas selecciones en el Mundial.