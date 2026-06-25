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Argentina se entrena con la mira puesta en Jordania tras asegurar su pase a la siguiente ronda

Argentina se entrena con la mira puesta en Jordania tras asegurar su pase a la siguiente ronda

Argentina se entrena con la mira puesta en Jordania tras asegurar su pase a la siguiente ronda / EFE

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Argentina se entrena con la mira puesta en Jordania tras asegurar su pase a la siguiente ronda

EFE

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La selección argentina completó este miércoles una nueva sesión de entrenamiento de cara a su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, en una jornada marcada por los trabajos tácticos de Lionel Scaloni y la gestión física de sus principales figuras, con Lionel Messi como referente de un equipo que ya selló su clasificación a la siguiente ronda.

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