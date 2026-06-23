Tarde de dobletes, Messi, Mbappé y Haaland fueron los grandes protagonistas del día / Dolça Pedret

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Tarde de dobletes, Messi, Mbappé y Haaland fueron los grandes protagonistas del día | Esto es lo que te has perdido del Mundial mientras dormías

Messi volvió a hacer historia con un doblete que lo coloca en solitario al frente de la tabla de máximos goleadores del Mundial. Con la victoria ante Austria, la campeona del mundo sentenció el pase a dieciseisavos de final (2-0).Francia volvió a cumplir ante Irak (3-0) para sentenciar su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Si Leo no falló a su cita con el gol, Mbappé también hizo lo propio con un doblete. El encuentro se paró durante una hora y media al descanso por una fuerte tormenta que azotó Filadelfia.Noruega superó a Senegal por 3-2 para volver a pasar una fase de grupos por primera vez desde 1998. Más información