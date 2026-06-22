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Miles de aficionados noruegos conquistan Times Square con su popular "remo vikingo"

Los aficionados de Noruega han vuelto a causar sensación durante el Mundial este domingo al invadir la célebre Times Square de Nueva York con su ya famoso "remo vikingo", una celebración inspirada en la herencia nórdica que se ha hecho viral durante el Mundial. Vestidos con camisetas rojas, los seguidores noruegos reprodujeron la coreografía en distintos puntos de la ciudad, incluidos bares, transportes públicos y embarcaciones turísticas alrededor de Manhattan. La selección escandinava se enfrentará a Senegal en el New York New Jersey Stadium con la posibilidad de asegurar su clasificación para la siguiente fase.