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El mensaje de Stopíra que explica el milagro de Cabo Verde

El mensaje de Stopíra que explica el milagro de Cabo Verde

El mensaje de Stopíra que explica el milagro de Cabo Verde / Xavier Ortuño

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El mensaje de Stopíra que explica el milagro de Cabo Verde

Xavier Ortuño

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Ianique dos Santos, conocido como Stopíra celebró una semana histórica para el fútbol caboverdiano: Sin duda. Sin duda. Una semana histórica para para nuestro país que como ha dicho que pequeño como como el tamaño, pero que somos gigantes como el equipo y con nuestro corazón. Y eso ha demostrado aquí en el partido contra España también que todo el mundo ahora sí conoce Cabo Verde que que nosotros venimos aquí para competir.

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