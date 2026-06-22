¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El mensaje de Stopíra que explica el milagro de Cabo Verde
Ianique dos Santos, conocido como Stopíra celebró una semana histórica para el fútbol caboverdiano: Sin duda. Sin duda. Una semana histórica para para nuestro país que como ha dicho que pequeño como como el tamaño, pero que somos gigantes como el equipo y con nuestro corazón. Y eso ha demostrado aquí en el partido contra España también que todo el mundo ahora sí conoce Cabo Verde que que nosotros venimos aquí para competir.