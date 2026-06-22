El melón del día en SPORT Mundial... ¿Hay un once claro en España? / SPORT

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El melón del día en SPORT Mundial... ¿Hay un once claro en España?

En El Melón del Día de Sport Mundial, analizamos una de las grandes preguntas tras la reacción de la Selección Española: ¿ha encontrado España su once ideal? La respuesta no es tan sencilla. España ha encontrado claves importantes, pero todavía no un once definitivo. Dani Olmo debe ser titularísimo, mientras que el lateral izquierdo y el encaje de la banda dependen mucho del estado de Nico Williams. Si Nico no vuelve a su mejor nivel, la alternativa puede pasar por Álex Baena. También hay debate en el lateral derecho, donde Marcos Llorente y Pedro Porro compiten por un puesto después del gran papel del jugador del Tottenham. De la Fuente tiene más certezas que antes, pero todavía varias decisiones calientes por resolver.