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La marea albiceleste toma Dallas antes del duelo ante Austria en el Mundial

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La afición argentina ha vuelto a demostrar que juega en casa en cualquier rincón del planeta. El céntrico parque Klyde Warren de Dallas se transformó este domingo en un auténtico festival albiceleste, donde cientos de hinchas se congregaron para contagiar su euforia y alentar a la selección defensora del título antes de su enfrentamiento de este lunes contra Austria. Entre banderas, cánticos tradicionales y el atronador ritmo de los bombos personalizados con los rostros de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los seguidores tiñeron Texas con sus colores.

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