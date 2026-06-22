¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? / Sport.es

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¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? I Sport Mundial 1x08

Leo Messi ha anotado el primer gol del partido contra Austria y ya son cuatro los goles que suma el astro argentino en el Mundial que se está disputando este verano. Para sumar más, Messi puede tener la oportunidad de romper un récord único en la historia de los Mundiales, ser el mayor asistente de toda la historia del torneo. No te pierdas toda la información en el nuevo episodio de Sport Mundial.