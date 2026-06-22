Secciones

Es noticia
Barça - Valencia Basket directoMessiPróximo partido Barça ValenciaMáximos goleadores MundialMundial DirectoMercado Fichajes hoyHarry KaneIñaki PeñaAlexia PutellasEl Pozo - BarçaJuan del ValFrancia IrakMáximos goleadores EspañaQué necesita EspañaLey de Propiedad HorizontalEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? I Sport Mundial 1x08

¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? I Sport Mundial 1x08

¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

¿Conseguirá ser Messi el mayor asistente de los Mundiales? I Sport Mundial 1x08

Sport.es

RRSS WhatsAppCopiar URL

Leo Messi ha anotado el primer gol del partido contra Austria y ya son cuatro los goles que suma el astro argentino en el Mundial que se está disputando este verano. Para sumar más, Messi puede tener la oportunidad de romper un récord único en la historia de los Mundiales, ser el mayor asistente de toda la historia del torneo. No te pierdas toda la información en el nuevo episodio de Sport Mundial.

TEMAS