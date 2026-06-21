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Gran expectación en Los Ángeles en el entrenamiento de Irán antes de su partido contra Bélgica

Gran expectación en Los Ángeles en el entrenamiento de Irán antes de su partido contra Bélgica

Gran expectación en Los Ángeles en el entrenamiento de Irán antes de su partido contra Bélgica / Atlas News

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Gran expectación en Los Ángeles en el entrenamiento de Irán antes de su partido contra Bélgica

Atlas News

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La selección de fútbol de Irán se entrenó este sábado 20 de junio en Carson, en Los Ángeles, de cara a su segundo partido del Mundial en Estados Unidos frente a Bélgica. Estados Unidos seguirá evaluando los planes de viaje del equipo iraní durante el torneo, aunque por el momento se mantiene el esquema original, pese a que la selección ha anunciado su intención de presentar una queja ante la FIFA, según declaró a la agencia internacional de noticias Reuters Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el campeonato. 

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