La Francia de Mbappé se pone a punto para su segundo partido en el Mundial / Atlas News

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La Francia de Mbappé se pone a punto para su segundo partido en el Mundial

La selección francesa ha entrenado en su cuartel general de Massachussets para ultimar los preparativos del segundo partido de la fase de grupos del Mundial, que disputa este lunes ante una Irak que sabe que afronta la última oportunidad de apurar sus opciones de estar en la siguiente fase. Mbappé, que ha empezado como un tiro la competición, será una de las principales armas ofensivas frente al entramado iraquí.