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España mantiene viva la tradición de 'Manolo el del Bombo' en el Mundial 2026

España mantiene viva la tradición de 'Manolo el del Bombo' en el Mundial 2026

España mantiene viva la tradición de 'Manolo el del Bombo' en el Mundial 2026 / EFE

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España mantiene viva la tradición de 'Manolo el del Bombo' en el Mundial 2026

EFE

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 ‘Manolo el del bombo’ sigue presente en los mundiales de España. Acompañó a la selección española desde la Eurocopa de 1980 y este Mundial 2026 será el primero desde su fallecimiento. Su bombo seguirá sonando, esta vez en manos de David Cebollada, presidente de Marea Roja. Junto a Sete Fernández y su trompeta lideran la música y el ánimo de la afición en busca de la segunda estrella

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