Los aficionados alemanes celebran la agónica victoria de su selección contra Costa de Marfil / Atlas News

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Los aficionados alemanes celebran la agónica victoria de su selección contra Costa de Marfil

La selección alemana sigue dando pasos adelante en el Mundial y ya está clasificada para la siguiente fase, aunque en el partido contra Costa de Marfil sufrió mucho más que en el debut de la cita mundialista. La victoria llegó de forma agónica con un gol en el tiempo de descuento que desató la alegría entre los seguidores germanos que se habían desplazado al Toronto Stadium.