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Lo que te perdiste mientras dormías: Turquía cae eliminada y la lesión de Raphinha con Brasil

Lo que te perdiste mientras dormías: Turquía cae eliminada y la lesión de Raphinha con Brasil

Lo que te perdiste mientras dormías: Turquía cae eliminada y la lesión de Raphinha con Brasil / Sport

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Lo que te perdiste mientras dormías: Turquía cae eliminada y la lesión de Raphinha con Brasil

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Jornada decisiva para ciertos equipos en el Mundial. Turquía y Haiti son los primeros equipos que caen eliminados en el torneo internacional. Brasil consigue su primera victoria pero a un precio muy caro, Raphinha cae lesionado. Marruecos sigue imponiendo su estilo de juego en el césped y demuestra el potencial que tiene para llegar lejos. Más información

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