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Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia

Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia

Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia / Atlas News

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Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia

Atlas News

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Los aficionados de Marruecos celebraron por todo lo alto la victoria ante Escocia en el Mundial de fútbol que deja muy de cara la clasificación para la siguiente ronda, a falta del último partido de la fase de grupos el próximo miércoles frente a Haití. Miles de personas acudieron a una pantalla gigante en la localidad de Casablanca para seguir el partido y celebraron el gol de su equipo y la victoria final.

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