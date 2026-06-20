Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia / Atlas News

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Pasión con Marruecos en Casablanca tras el partido contra Escocia

Los aficionados de Marruecos celebraron por todo lo alto la victoria ante Escocia en el Mundial de fútbol que deja muy de cara la clasificación para la siguiente ronda, a falta del último partido de la fase de grupos el próximo miércoles frente a Haití. Miles de personas acudieron a una pantalla gigante en la localidad de Casablanca para seguir el partido y celebraron el gol de su equipo y la victoria final.