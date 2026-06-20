Xavier Ortuño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El 'Gran Hermano' de Miami: así es la mansión de los creadores de contenido que revoluciona el Mundial

La agencia barcelonesa Double Tap ha instalado su cuartel general en Miami para transformar la cobertura de la Copa del Mundo y acercarla a las nuevas audiencias. En una espectacular casa reconvertida en un plató hiperconectado que no descansa ni un minuto, los creadores de contenido conviven y reaccionan en directo a los 104 partidos del torneo en un formato ininterrumpido. Se trata de una auténtica factoría digital de entretenimiento donde la inmediatez de las redes sociales y la creatividad convergen para generar fenómenos virales de impacto global, compitiendo de tú a tú con la información deportiva más tradicional. Más información