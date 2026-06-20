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El 'Gran Hermano' de Miami: así es la mansión de los creadores de contenido que revoluciona el Mundial

El 'Gran Hermano' de Miami: así es la mansión de los creadores de contenido que revoluciona el Mundial

Xavier Ortuño

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El 'Gran Hermano' de Miami: así es la mansión de los creadores de contenido que revoluciona el Mundial

Xavier Ortuño

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La agencia barcelonesa Double Tap ha instalado su cuartel general en Miami para transformar la cobertura de la Copa del Mundo y acercarla a las nuevas audiencias. En una espectacular casa reconvertida en un plató hiperconectado que no descansa ni un minuto, los creadores de contenido conviven y reaccionan en directo a los 104 partidos del torneo en un formato ininterrumpido. Se trata de una auténtica factoría digital de entretenimiento donde la inmediatez de las redes sociales y la creatividad convergen para generar fenómenos virales de impacto global, compitiendo de tú a tú con la información deportiva más tradicional. Más información