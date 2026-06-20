Estados Unidos vibra con el ‘soccer’ / Atlas News

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Estados Unidos vibra con el ‘soccer’

El Mundial de fútbol levanta pasiones en Estados Unidos. Un deporte que está viviendo un segundo renacer en el país norteamericano con el Mundial, y sobre todo gracias a los éxitos de su selección, que con dos victorias en los dos primeros partidos de la fase de grupos, tiene virtualmente conseguida la clasificación para la siguiente fase. Seguidores estadounidenses se reunieron, no sólo en el estadio de Seattle, también en torno a pantallas en todo el país para animar a su equipo nacional, divertirse y celebrar la victoria frente a Australia.