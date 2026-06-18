Harry Kane se suma a la fiesta de los goleadores / Sport.es

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La opinión del subdirector: Harry Kane se suma a la fiesta de los goleadores I Sport Mundial 1X05

Javier Giraldo, subdirector de Sport, analiza el encuentro entre Inglaterra y Croacia, partido en el que los ingleses han superado a los crotas por cuatro tantos. La presencia de Harry Kane ha sido clave en el encuentro, el jugador ha encontrado el gol consiguiendo un doblete y sumándose a la lista de los goleadores del torneo hasta el momento. Más información