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Luis Díaz, pletórico: "Estoy en mi mejor momento"

Luis Díaz, pletórico: "Estoy en mi mejor momento"

Luis Díaz, pletórico: "Estoy en mi mejor momento" / Perform

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Luis Díaz, pletórico: "Estoy en mi mejor momento"

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Gol y asistencia del jugador del Bayern en su debut mundialista con Colombia. Colombia cerraba esta madrugada la primera jornada del Mundial. Se hizo esperar, pero valió la pena. Solo por ver a Luis Díaz en acción, vaya si valió la pena. El crack del Bayern Múnich ha llegado a Estados Unidos, México y Canadá para seguir deslumbrando con exhibiciones sobre el verde, goles y asistencias. De momento, ante Uzbekistán, sumó uno de cada. Asistió a David Muñoz en el 0-1 y anotó el 1-2 cinco minutos después de que Fayzullaev empatara el encuentro.

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