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La 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': el Mundial mientras dormías

La 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': el Mundial mientras dormías

La 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': el Mundial mientras dormías / Laura CAMPUZANO

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La 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': el Mundial mientras dormías

Laura CAMPUZANO

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¡𝐆𝐨𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝟗𝟓’ 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐞! 🤩Cuando todo parecía destinado al 0-0, Caleb Yirenkyi apareció en el último momento para darle la victoria a Ghana ante Panamá 🔥¡𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚! 🤯Los cafeteros se adelantaron con Daniel Muñoz, sufrieron el empate histórico de Uzbekistán, pero reaccionaron con goles de Luis Díaz y Campaz para sellar el 3-1

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