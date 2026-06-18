¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': el Mundial mientras dormías
¡𝐆𝐨𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝟗𝟓’ 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐞! 🤩Cuando todo parecía destinado al 0-0, Caleb Yirenkyi apareció en el último momento para darle la victoria a Ghana ante Panamá 🔥¡𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚! 🤯Los cafeteros se adelantaron con Daniel Muñoz, sufrieron el empate histórico de Uzbekistán, pero reaccionaron con goles de Luis Díaz y Campaz para sellar el 3-1