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La competencia por la titularidad entre Gordon y Rashford en Inglaterra se intensifica.

La competencia por la titularidad entre Gordon y Rashford en Inglaterra se intensifica.

La competencia por la titularidad entre Gordon y Rashford en Inglaterra se intensifica. / SPORT

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La competencia por la titularidad entre Gordon y Rashford en Inglaterra se intensifica.

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La gran duda en Inglaterra de cara al once titular de Thomas Tuchel: Anthony Gordon o Marcus Rashford. Solo uno de los dos iba a ser de la partida en esa banda izquierda de los 'Three Lions'ante Croacia y, finalmente, el flamante nuevo fichaje del FC Barcelona se hizo con la titularidad. Le ganó la 'batalla' a Rashford, sí, pero perdió la 'guerra'. Más información

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