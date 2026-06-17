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Messi: "Me identifico mucho con Nadal"

Messi: "Me identifico mucho con Nadal"

Messi: "Me identifico mucho con Nadal" / Perform

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Messi: "Me identifico mucho con Nadal"

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La victoria de Argentina ante Argelia (3-0) significa dos cosas muy claras: la campeona del mundo no está muerta y Leo Messi sigue siendo el mejor a sus casi 39 años. Es muy difícil empezar un último Mundial de mejor manera de lo que lo hizo el '10'. Victoria ante una gran selección como la argelina y un hat-trick que pasará a los anales de la historia para romper ocho récords de la competición de un plumazo. Algo que dejó al mejor jugador de la historia con lágrimas en los ojos, una imagen para la posteridad del fútbol. Más información

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