"Dibu" Martínez destaca el nivel de Argelia pese al triunfo argentino en el Mundial / EFE

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"Dibu" Martínez destaca el nivel de Argelia pese al triunfo argentino en el Mundial

Lejos de subestimar a su primer rival en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez eligió el camino del reconocimiento. Tras la victoria de Argentina sobre Argelia en el estreno mundialista, el arquero campeón del mundo destacó el nivel del conjunto africano y aseguró que la Albiceleste enfrentó a un adversario de jerarquía. "Es un gran equipo", remarcó el guardameta en la zona mixta, en una señal de respeto hacia una selección que llegó a la Copa con buenos antecedentes recientes y la intención de convertirse en una de las sorpresas del torneo.