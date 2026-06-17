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Claudio Tapia entrega a Messi el balón de un hat-trick para la historia

Claudio Tapia entrega a Messi el balón de un hat-trick para la historia

Claudio Tapia entrega a Messi el balón de un hat-trick para la historia / @M10GOAT

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Claudio Tapia entrega a Messi el balón de un hat-trick para la historia

@M10GOAT

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Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el debut de Argentina en el Mundial 2026 tras firmar un hat-trick en la victoria por 3-0 ante Argelia en Kansas City. Después del partido, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le entregó el balón conmemorativo en una escena cargada emoción para el capitán argentino. El argentino marcó un hat-trick que quedará en los anales de la historia de la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición.

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