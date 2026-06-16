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Livramento, jugador de Cabo Verde: "Estamos orgullosos de lo que conseguimos, como país y equipo de fútbol" I Sport Mundial 1x04

Livramento, jugador de Cabo Verde: "Estamos orgullosos de lo que conseguimos, como país y equipo de fútbol" I Sport Mundial 1x04

Livramento, jugador de Cabo Verde: "Estamos orgullosos de lo que conseguimos, como país y equipo de fútbol" / Sport

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Livramento, jugador de Cabo Verde: "Estamos orgullosos de lo que conseguimos, como país y equipo de fútbol" I Sport Mundial 1x04

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Dailon Livramento, jugador de Cabo Verde, atiende en exclusiva a Sport Mundial para dar sus impresiones y las de sus compañeros después del empate contra España en el primer partido del Mundial de ambas selecciones. El jugador de ha mostrado muy orgulloso de su equipo y de el resultado, siendo un orgullo para un país como Cabo Verde, un empate que recordarán ya es historia de su equipo de fútbol. Más información

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