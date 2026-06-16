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La increíble historia del seleccionador de Noruega: sobrevivió a una muerte clínica

La increíble historia del seleccionador de Noruega: sobrevivió a una muerte clínica

Dolça Pedret

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La increíble historia del seleccionador de Noruega: sobrevivió a una muerte clínica

Dolça Pedret

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La selección de Noruega cuenta con una de las historias más emocionantes del Mundial 2026. Su entrenador sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento en 2001 y llegó a estar clínicamente muerto antes de ser reanimado. Aquel episodio marcó un antes y un después en el fútbol escandinavo, impulsando la instalación de desfibriladores y la formación en primeros auxilios. Ahora, más de dos décadas después, lidera a una Noruega ilusionante que busca dar la sorpresa en un grupo exigente junto a Francia, Senegal e Irak.

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