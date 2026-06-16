Jordi Gil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Caras largas en el entrenamiento de España tras el tropiezo mundialista

La selección española ha regresado a los entrenamientos en Chattanooga tras el inesperado empate de su debut en el Mundial. Aunque se pudieron ver algunas caras serias al inicio de la sesión, el ambiente fue mejorando con el paso de los minutos. Luis de la Fuente mantiene la tranquilidad y no modificará la planificación prevista: entrenamiento, día libre y máxima concentración para preparar el importante duelo del domingo ante Arabia Saudí en Atlanta, un partido que puede marcar el futuro de La Roja en el torneo.