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Caras largas en el entrenamiento de España tras el tropiezo mundialista

Caras largas en el entrenamiento de España tras el tropiezo mundialista

Jordi Gil

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Caras largas en el entrenamiento de España tras el tropiezo mundialista

Jordi Gil

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La selección española ha regresado a los entrenamientos en Chattanooga tras el inesperado empate de su debut en el Mundial. Aunque se pudieron ver algunas caras serias al inicio de la sesión, el ambiente fue mejorando con el paso de los minutos. Luis de la Fuente mantiene la tranquilidad y no modificará la planificación prevista: entrenamiento, día libre y máxima concentración para preparar el importante duelo del domingo ante Arabia Saudí en Atlanta, un partido que puede marcar el futuro de La Roja en el torneo.

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