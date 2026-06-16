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El calendario del sexto dia del Mundial

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El Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con una jornada cargada de emoción y grandes partidos. Francia debuta ante Senegal en uno de los encuentros más atractivos del día, mientras que Argentina inicia la defensa de su título frente a Argelia. Además, Irak se enfrenta a Noruega y Austria se mide a Jordania en una jornada clave para los grupos G y J. Repasa todos los horarios y detalles de los partidos que se disputan hoy en el Mundial.

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