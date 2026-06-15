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Yan Diomande ofreció una actuación sublime ante Ecuador
Yan Diomande entraba en todas las quinielas como posible jugador revelación del Mundial. Y pese a llevar solo un partido... va camino de cumplirlo. Si a estas alturas alguien no conocía al jovencísimo extremo marfileño, algo impensable teniendo en cuenta su explosión en Leganés y Leipzig, la Copa del Mundo es la opción ideal para verle en escena. A sus 19 años y tras una temporada excelente en la Bundesliga, Diomande protagonizó un debut estelar con Costa de Marfil que justifica más que nunca el precio que clubes como Liverpool o PSG están dispuestos a pagar para hacerse con sus servicios. Más información