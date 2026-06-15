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Entre el fútbol y el conflicto: Irán ultima detalles para su estreno ante Nueva Zelanda

Entre el fútbol y el conflicto: Irán ultima detalles para su estreno ante Nueva Zelanda

Irán ultima detalles para su estreno ante Nueva Zelanda / EFE

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Entre el fútbol y el conflicto: Irán ultima detalles para su estreno ante Nueva Zelanda

EFE

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A pocas horas de su estreno mundialista ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, la selección de Irán completó el 14 de junio su última sesión de entrenamiento en su centro de concentración de Tijuana, en medio de un contexto sin precedentes para el fútbol internacional. Mientras el conflicto armado en su país continúa escalando y las tensiones diplomáticas condicionan cada desplazamiento de la delegación, el equipo iraní ha desarrollado su preparación bajo estrictas medidas de seguridad y con una logística excepcional. Su participación en el Mundial de 2026 adquiere así una dimensión histórica, al convertirse en una de las pocas selecciones que afrontan una gran competición internacional mientras su nación atraviesa una guerra activa, una circunstancia que añade una fuerte carga simbólica a su debut en territorio estadounidense.

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