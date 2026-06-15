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Los ecuatorianos mantienen el ánimo pese a la derrota ante Costa de Marfil
La derrota por 1-0 ante Costa de Marfil este domingo no ha logrado mermar el optimismo ni el orgullo de los aficionados ecuatorianos. En un encuentro reñido, un solitario gol marfileño puso fin a una impresionante racha de 19 partidos invictos de la selección sudamericana en todas las competiciones, otorgando además a los africanos su primera victoria histórica en un Mundial frente a un rival de la Conmebol.